На "Азовсталі" окупанти "знайшли докази" співпраці ОБСЄ з українською армією

Росія продовжує росповсюджувати міфи про співпрацю ОБСЄ з українською армією. Цього разу розповідають про нібито знайдені на "Азовсталі" "докази".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Тепер на території "Азовсталі" (за твердженням окупантів) знайдено доказ співпраці ОБСЄ та української армії. Ось цей телефон. А в цей час офіційна Європа не просто продовжує мовчати про арешти співробітників ОБСЄ в Донецьку та Луганську, але й деякі країни почали "хитатись" в твердості навколо підтримки України", - пише Андрющенко.