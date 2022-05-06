На "Азовстали" в Мариуполе находится не менее пяти белорусов

Фото: на "Азовстали" находится не менее пяти граждан Беларуси (Getty Images)

На территории осажденной "Азовстали" в Мариуполе вместе с украинскими военными находится не менее пяти белорусов. Последний раз они выходили на связь четыре дня назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Белсат".