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На "Азовстали" в Мариуполе находится не менее пяти белорусов

Новина українською →
Минск, Пятница 06 мая 2022 14:42
На "Азовстали" в Мариуполе находится не менее пяти белорусов Фото: на "Азовстали" находится не менее пяти граждан Беларуси (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На территории осажденной "Азовстали" в Мариуполе вместе с украинскими военными находится не менее пяти белорусов. Последний раз они выходили на связь четыре дня назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Белсат".

Как заявил в эфире телеканала представитель белорусского батальона имени Кастуся Калиновского, сформированного в Украине в марте 2022 года, Ян Мельников, как минимум пять граждан Беларуси находится на территории "Азовстали". Они помогают украинским военным защищать завод, который осажден российскими войсками.

Мельников добавил, что последний раз находящиеся на "Азовстали" белорусы выходили на связь четыре дня назад. По его словам, они хорошо воюют и не только помогают удерживать оборону, но и совершают рейды навстречу противнику.

Напомним, на территории "Азовстали" кроме украинских военных все еще остаются мирные жители. Они находятся в критическом состоянии.

Отметим, утром 6 мая стало известно, что с территории "Азовстали" удалось вывезти около 500 гражданских.

Как сообщало РБК-Украина, на "Азовстали" третий день продолжаются тяжелые бои. Оборону держат бойцы полка "Азов", морские пехотинцы и пограничники.

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