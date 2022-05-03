Из "Азовстали" эвакуировали еще 156 человек, - мэрия

Эвакуированные люди из "Азовстали" уже прибыли в Запорожье, им оказывают всю необходимую помощь. За вторник, 3 мая, удалось вывезти из Мариуполя еще 156 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета.

По словам министра реинтеграции Ирины Верещук, всего эвакуировали 156 человек. Она добавила, что еще несколько сотен человек остаются на территории предприятия. В свою очередь, гумкоординатор ООН сообщила, что организация готова повторить операцию по эвакуации гражданских лиц из "Азовстали".