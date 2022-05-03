З "Азовсталі" евакуювали ще 156 людей, - мерія

Евакуйовані люди з "Азовсталі" вже прибули до Запоріжжя, їм надають всю необхідну допомогу. За вівторок, 3 травня вдалось вивезти з Маріуполя ще 156 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради.

За словами міністра реінтеграції Ірини Верещук, всього евакуювали 156 людей. Вона додала, що ще кількасот людей залишаються на території підприємства. У свою чергу, гумкоординатор ООН повідомила, що організація готова повторити операцію з евакуації цивільних осіб із "Азовсталі".