UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На "Азовстали" еще остаются бойцы. Военные проводят мероприятия по их спасению, - Маляр

Фото: операция по спасению бойцов "Азова" в мариуполе (t.me/polkazov)
Автор: Владимир Костырин

В Мариуполе на территории завода "Азовсталь" остаются украинские военные, операция по спасению которых будет продолжена, заявили в министерстве обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление замглавы МОУ Анны Маляр.

"Насчет защитников, которые остаются на территории "Азовстали". Совместными усилиями вышеназванных ведомств проводятся мероприятия по спасению", - отметила она.

Маляр подчеркнула, что благодаря защитникам Мариуполя мы смогли получить критически важное время для формирования резервов, перегруппировки сил и получения помощи от партнеров.

"Все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме. К сожалению, у нас нет возможности деблокировать "Азовсталь" военным путем. Важнейшая общая задача всей Украины и мира - сохранить жизнь защитников Мариуполя", - сказала Маляр.

Ранее, вечером 16 мая, началась операция по спасению военных ВСУ из "Азовстали", и с территории завода вышли более 200 человек, которых позже обменяют на российских военнопленных.

Перед этим защитники Мариуполя опубликовали в сети видеообращение, на котором командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что бойцы выполнили приказ, весь гарнизон также выполняет "утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа". Но не уточнил, о каком именно идет речь.

Напомним, по данным комбрига Нацгвардии, на территории заблокированного российскими оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе - около 600 раненых украинских военных. 40 из них - в тяжелом состоянии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АзовстальМариупольАзовВойна России против Украины