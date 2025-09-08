"Азовсталь" перетворять на військовий об'єкт з підключенням до ЗАЕС, - Андрющенко

"Поки місто виживає без води, росіяни потихеньку підключають зруйновану Азовсталь до енергомережі. Затверджено проєкт реконструкції двох ЛЕП 110 кВ - з відгалуженням на підстанцію "Азовсталь №7", - розповів Андрюшенко.

Він оприлюднив фотокопії кількох сторінок проєкту планування території, розробленого федеральною державною бюджетною освітньою установою вищої освіти "Донбаська національна академія будівництва та архітектури".

Згідно з документами, йдеться про реконструкцію ВЛ 110 кВ Заря-Ілліч з відгалуженням на підстанцію "Азовсталь №7" та високовольтної лінії 110 кВ Заря-Азовсталь №8.

Замовником проєкту виступає ТОВ "Кашпін". У його межах планується реконструювати 26,68 км ліній та замінити 18 опор.

"А тепер головне: лінія раптово закінчується на правому березі Кальміусу. Перед входом на територію Азовсталі. Все. Далі - тиша. Всі інші плани інфраструктури засекретили. Що прямо вказує на план перетворити територію Азовсталь геть не на мирний об'єкт", - зазначив він.

За словами Андрюшенка, ця ЛЕП стане частиною нової енергетичної магістралі РФ - від Запорізької АЕС до Донеччини, через Волноваху та Тельманове і далі вглиб території РФ.

"Власне те, про що ми кажемо понад рік стає реальністю. Під показове мовчання МАГАТЕ та Енергоатому", - резюмував Андрюшенко.