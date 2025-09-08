"Азовсталь" перетворять на військовий об'єкт з підключенням до ЗАЕС, - Андрющенко
В окупованому Маріуполі на території зруйнованого металургійного комбінату "Азовсталь" росіяни планують побудувати військовий об’єкт. Під'єднати об'єкт хочуть до Запорізької АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
"Поки місто виживає без води, росіяни потихеньку підключають зруйновану Азовсталь до енергомережі. Затверджено проєкт реконструкції двох ЛЕП 110 кВ - з відгалуженням на підстанцію "Азовсталь №7", - розповів Андрюшенко.
Він оприлюднив фотокопії кількох сторінок проєкту планування території, розробленого федеральною державною бюджетною освітньою установою вищої освіти "Донбаська національна академія будівництва та архітектури".
Згідно з документами, йдеться про реконструкцію ВЛ 110 кВ Заря-Ілліч з відгалуженням на підстанцію "Азовсталь №7" та високовольтної лінії 110 кВ Заря-Азовсталь №8.
Замовником проєкту виступає ТОВ "Кашпін". У його межах планується реконструювати 26,68 км ліній та замінити 18 опор.
"А тепер головне: лінія раптово закінчується на правому березі Кальміусу. Перед входом на територію Азовсталі. Все. Далі - тиша. Всі інші плани інфраструктури засекретили. Що прямо вказує на план перетворити територію Азовсталь геть не на мирний об'єкт", - зазначив він.
За словами Андрюшенка, ця ЛЕП стане частиною нової енергетичної магістралі РФ - від Запорізької АЕС до Донеччини, через Волноваху та Тельманове і далі вглиб території РФ.
"Власне те, про що ми кажемо понад рік стає реальністю. Під показове мовчання МАГАТЕ та Енергоатому", - резюмував Андрюшенко.
"Азовсталь" у Маріуполі
Металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі став символом героїчного опору українських військових під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
З 25 квітня по 20 травня 2022 року близько 2 000 бійців, включаючи підрозділи полку "Азов", морпіхів, прикордонників та інших військових, тримали оборону на території заводу, відтягуючи на себе значні сили ворога.
Ця героїчна оборона тривала 86 днів, під час яких українські захисники забезпечували евакуацію цивільних осіб та виконували ризиковані спецоперації.
20 травня 2022 року, після наказу вищого командування, українські військові припинили оборону "Азовсталі" та вийшли з укриттів, потрапивши в полон до російських військ.
Зараз територія "Азовсталі" перебуває під контролем російських окупаційних сил, і подальша доля заводу залишається невизначеною.
Окупація Запорізької АЕС
Російські війська захопили Запорізьку атомну електростанцію у березні 2022 року. Відтоді найбільша в Україні та Європі АЕС перебуває під контролем окупантів.
РФ перетворила станцію та прилеглу територію на військову базу, розмістивши там техніку й особовий склад. Це створює ризик провокацій і підвищує небезпеку ядерного інциденту.
Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова до співпраці зі США та Україною щодо окупованої ЗАЕС, якщо "складуться сприятливі обставини".