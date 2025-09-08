ua en ru
Понедельник 08 сентября 2025 12:26
"Азовсталь" превратят в военный объект с подключением к ЗАЭС, - Андрющенко Фото: разрушенный россиянами меткомбинат "Азовсталь" (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В оккупированном Мариуполе на территории разрушенного металлургического комбината "Азовсталь" россияне планируют построить военный объект. Подключить объект хотят к Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

"Пока город выживает без воды, россияне потихоньку подключают разрушенную Азовсталь к энергосети. Утвержден проект реконструкции двух ЛЭП 110 кВ - с ответвлением на подстанцию "Азовсталь №7", - рассказал Андрюшенко.

Он обнародовал фотокопии нескольких страниц проекта планировки территории, разработанного федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Донбасская национальная академия строительства и архитектуры".

Согласно документам, речь идет о реконструкции ВЛ 110 кВ Заря-Ильич с ответвлением на подстанцию "Азовсталь №7" и высоковольтной линии 110 кВ Заря-Азовсталь №8.

Заказчиком проекта выступает ООО "Кашпин". В его рамках планируется реконструировать 26,68 км линий и заменить 18 опор.

"А теперь главное: линия внезапно заканчивается на правом берегу Кальмиуса. Перед входом на территорию Азовстали. Все. Дальше - тишина. Все остальные планы инфраструктуры засекретили. Что прямо указывает на план превратить территорию Азовсталь совсем не в мирный объект", - отметил он.

По словам Андрюшенко, эта ЛЭП станет частью новой энергетической магистрали РФ - от Запорожской АЭС в Донецкую область, через Волноваху и Тельманово и далее вглубь территории РФ.

"Собственно то, о чем мы говорим больше года становится реальностью. Под показательное молчание МАГАТЭ и Энергоатома", - резюмировал Андрюшенко.

"Азовсталь" в Мариуполе

Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе стал символом героического сопротивления украинских военных во время полномасштабного вторжения России в 2022 году.

С 25 апреля по 20 мая 2022 года около 2 000 бойцов, включая подразделения полка "Азов", морпехов, пограничников и других военных, держали оборону на территории завода, оттягивая на себя значительные силы врага.

Эта героическая оборона длилась 86 дней, во время которых украинские защитники обеспечивали эвакуацию гражданских лиц и выполняли рискованные спецоперации.

20 мая 2022 года, после приказа высшего командования, украинские военные прекратили оборону "Азовстали" и вышли из укрытий, попав в плен к российским войскам.

Сейчас территория "Азовстали" находится под контролем российских оккупационных сил, и дальнейшая судьба завода остается неопределенной.

Оккупация Запорожской АЭС

Российские войска захватили Запорожскую атомную электростанцию в марте 2022 года. С тех пор крупнейшая в Украине и Европе АЭС находится под контролем оккупантов.

РФ превратила станцию и прилегающую территорию в военную базу, разместив там технику и личный состав. Это создает риск провокаций и повышает опасность ядерного инцидента.

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова к сотрудничеству с США и Украиной по оккупированной ЗАЭС, если "сложатся благоприятные обстоятельства".

