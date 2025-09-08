"Азовсталь" превратят в военный объект с подключением к ЗАЭС, - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе на территории разрушенного металлургического комбината "Азовсталь" россияне планируют построить военный объект. Подключить объект хотят к Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко .

"Пока город выживает без воды, россияне потихоньку подключают разрушенную Азовсталь к энергосети. Утвержден проект реконструкции двух ЛЭП 110 кВ - с ответвлением на подстанцию "Азовсталь №7", - рассказал Андрюшенко.

Он обнародовал фотокопии нескольких страниц проекта планировки территории, разработанного федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Донбасская национальная академия строительства и архитектуры".

Согласно документам, речь идет о реконструкции ВЛ 110 кВ Заря-Ильич с ответвлением на подстанцию "Азовсталь №7" и высоковольтной линии 110 кВ Заря-Азовсталь №8.

Заказчиком проекта выступает ООО "Кашпин". В его рамках планируется реконструировать 26,68 км линий и заменить 18 опор.

"А теперь главное: линия внезапно заканчивается на правом берегу Кальмиуса. Перед входом на территорию Азовстали. Все. Дальше - тишина. Все остальные планы инфраструктуры засекретили. Что прямо указывает на план превратить территорию Азовсталь совсем не в мирный объект", - отметил он.

По словам Андрюшенко, эта ЛЭП станет частью новой энергетической магистрали РФ - от Запорожской АЭС в Донецкую область, через Волноваху и Тельманово и далее вглубь территории РФ.

"Собственно то, о чем мы говорим больше года становится реальностью. Под показательное молчание МАГАТЭ и Энергоатома", - резюмировал Андрюшенко.