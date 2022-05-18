Азовскому морю грозит вымирание. Оккупанты могли вызвать утечку сероводорода

Утечка жидкости может убить флору и фауну Азовского моря. После этого, опасные вещества могут попасть до Черного и Средиземного морей.

"Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть до Черного и Средиземного морей. Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предупреждения экологической катастрофы мирового уровня",- пишет городской совет.

Фото: оккупанты могли вызвать утечку сероводорода в Азовское море (t.me/mariupolrada/9674)