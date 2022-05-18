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Азовському морю загрожує вимирання. Окупанти могли спричинити витік сірководню

Фото: окупанти могли спричинити витік сірководню в Азовське море (t.me/mariupolrada/9674)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок регулярного бомбардування "Азовсталі", російські військові могли спричинити витік десятків тисяч тонн концентрованого розчину сірководню. Є загроза повного вимирання Азовського моря.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

Витік рідини може вбити флору й фауну Азовського моря. Після цього, небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного й Середземного морів.

"Витік цієї рідини повністю вб’є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів. Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об‘єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та попередження екологічної катастрофи світового рівня", - пише міська рада.

Фото: окупанти могли спричинити витік сірководню в Азовське море (t.me/mariupolrada/9674)

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Азовское мореУкраїнаРосійська Федерація