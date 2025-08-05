В Азовському морі нашестя медуз: узбережжя на межі екокатастрофи через дії окупантів

Через війну змінився хімічний склад моря

Зокрема, через бойові дії був пошкоджений канал Сіверський Донець - Донбас, який забезпечував приплив прісної води до Азовського моря. Внаслідок цього солоність води в морі різко зросла, що створило сприятливі умови для стрімкого поширення медуз.

Відпочинок на Азовському узбережжі - під загрозою

Різке збільшення медуз зробило купання в морі небезпечним і неприємним. А екологи попереджають: ситуація дедалі більше наближається до екологічної катастрофи.

Замість того, щоб вжити заходів і спробувати зменшити екологічну шкоду, російські окупаційні органи, за даними Центру протидії дезінформації, перекладають провину за стан Азовського моря на Україну.

Окупанти своїми діями наблизили Азовське море до екологічної катастрофи (скриншот)

Масове вимирання риби

Ситуацію ускладнює й активний вилов риби окупаційною адміністрацією, а також злив забруднених стічних вод. Це вже призвело до фактичного знищення популяції бичка - одного з найпоширеніших видів риб в Азовському морі. Також спостерігається мор інших видів.

Додамо, що весною цього року в окупованому Маріуполі фіксували масовий мор риби, а неподалік від Керчі на берег викинуло сотні мертвих крабів. Це може бути наслідком розливу мазуту з російських танкерів у Керченській протоці у грудні 2024 року.

Окупаційна влада ігнорує екологічні проблеми Азовського моря, при цьому пропагандисти хваляться рекордним виловом креветки. Втім вони замовчують той факт, що популяція креветки зросла через підвищення рівня солоності води. У довготривалій перспективі це вказує на деградацію унікальної екосистеми.