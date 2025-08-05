В Азовском море нашествие медуз: побережье на грани экокатастрофы из-за действий оккупантов

Из-за войны изменился химический состав моря

В частности, из-за боевых действий был поврежден канал Северский Донец - Донбасс, который обеспечивал приток пресной воды в Азовское море. Вследствие этого соленость воды в море резко возросла, что создало благоприятные условия для стремительного распространения медуз.

Отдых на Азовском побережье - под угрозой

Резкое увеличение медуз сделало купание в море опасным и неприятным. А экологи предупреждают: ситуация все больше приближается к экологической катастрофе.

Вместо того, чтобы принять меры и попытаться уменьшить экологический вред, российские оккупационные органы, по данным Центра противодействия дезинформации, перекладывают вину за состояние Азовского моря на Украину.

Оккупанты своими действиями приблизили Азовское море к экологической катастрофе (скриншот)

Массовое вымирание рыбы

Ситуацию осложняет и активный вылов рыбы оккупационной администрацией, а также слив загрязненных сточных вод. Это уже привело к фактическому уничтожению популяции бычка - одного из самых распространенных видов рыб в Азовском море. Также наблюдается мор других видов.

Добавим, что весной этого года в оккупированном Мариуполе фиксировали массовый мор рыбы, а неподалеку от Керчи на берег выбросило сотни мертвых крабов. Это может быть следствием разлива мазута из российских танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Оккупационные власти игнорируют экологические проблемы Азовского моря, при этом пропагандисты хвастаются рекордным выловом креветки. Однако они умалчивают тот факт, что популяция креветки выросла из-за повышения уровня солености воды. В долговременной перспективе это указывает на деградацию уникальной экосистемы.