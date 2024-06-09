UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Азовському морі атакували російський корабель, - "Кримський вітер"

Фото: корабель РФ був атакований в Азовському морі 9 червня Фото: порт у Єйську (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

В Азовському морі, ймовірно, був атакований один із російських кораблів. Окупанти зігнали більше 10 судів із Новоросійська ближче до порту Єйська в рамках так званих "навчань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Так, за даними "Кримського вітру", 8 червня близько 16:00 з ділянки берега між Бердянськом і Приморськом було зафіксовано на рейді кілька суден "негромадянського виду" (перша точка на карті, - ред).

"Вночі, близько опівночі, український БПЛА атакував російський корабель біля порту Єйськ (друга точка на карті, - ред) і корабель, попередньо, вирушив у супровід крейсера "Москва" (був потоплений ЗСУ 13 квітня 2022 року, - ред)", - йдеться у повідомленні.

 

Що відомо про потоплений корабель

Спочатку в "Кримському вітрі" говорили, що, ймовірно, йдеться про великий десантний корабель (ВДК). Пізніше у Telegram-каналі уточнили, що біля Єйська, можливо, було вражено не БДК, а інший корабель.

Зокрема, зазначається, що 9 червня на рейді Єйська відзначався корабель завдовжки 96 метрів. Його довжину виміряли, виходячи із супутникового знімку, похибка, як уточнювали в Telegram-каналі, може становити кілька метрів.

При цьому там додали, що великі десантні кораблі мають довжину 112 і 113 метрів (проект 775 і проект 1171 "Тапір"). А довжину 94 метри мають патрульні кораблі проекту 22160 типу "Василь Биків".

Що цьому передувало

До цього, як уточнює "Кримський вітер", у ході так званих "навчань", Чорноморський флот перекинув низку кораблів з Новоросійська в Азовське море. Йшлося про досить немаленьку кількість, а саме:

  • два патрульні кораблі проекту 22160;
  • два МРК проекту "Буян-М";
  • два підводні човни пр. 636.3 "Варшав'янка";
  • ВДК проекту "Іван Грен";
  • усі ВДК проекту 775;
  • один ВДК проекту 1171 "Тапір";
  • один тральщик проекту "Олександрит";
  • два тральщики проекту 266-М "Аквамарин".

Нагадаємо, в ніч на 6 червня в акваторії Чорного моря в Криму було знищено ще одне російське судно. Це була робота спецпідрозділів ГУР МО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БердянськАзовское мореВійна в Україні