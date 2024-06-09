В Азовском море был атакован российский корабль, - "Крымский ветер"

Так, по данным "Крымского ветра", 8 июня, около 16:00 с участка берега между Бердянском и Приморском было зафиксировано на рейде несколько судов "негражданского вида" (первая точка на карте, - ред).

"Ночью около полуночи украинский БПЛА атаковал российский корабль у порта Ейск (вторая точка на карте, - ред) и корабль, предварительно, отправился в сопровождение крейсера "Москва" (был потоплен ВСУ 13 апреля 2022 года, - ред)", - говорится в сообщении.

Утром вся информация об атаке была удалена из всех росийских пабликов.

"Похоже, что оккупанты решили спрятать корабль в Ейске, но что-то пошло не так", - добавляют в "Крымском ветре".

Что известно о потопленном корабле

Первоначально в "Крымском ветре" говорили, что вероятно речь идет о большом десантном корабле (БДК). Позже в Telegram-канале уточнили, что возле Ейска, возможно, был поражен не БДК, а другой корабль.

В частности, отмечается, что 9 июня на рейде Ейска отмечался корабль длиной 96 метров. Его длину измерели, исходя из спутникового снимка, погрешность, как уточняли в Telegram-канале, может составлять несколько метров.

При этом, там добавили, что большие десантные корабли имеют длину 112 и 113 метров (проект 775 и проект 1171 "Тапир"). А длину 94 метра имеют патрульные корабли проекта 22160 типа "Василий Быков".

Что этому предшествовало

До этого, как уточняет "Крымский ветер", в ходе так называемых "учений", Черноморский флот перебросил ряд кораблей из Новороссийска в Азовское море. Речь шла о достаточно немаленьком количестве, а именно: