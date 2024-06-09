В Азовском море был атакован российский корабль, - "Крымский ветер"

В Азовском море, вероятно, был атакован один из российских кораблей. Оккупанты согнали больше 10 судов из Новороссийска ближе к порту Ейска в рамках так называемых "учений".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Так, по данным "Крымского ветра", 8 июня, около 16:00 с участка берега между Бердянском и Приморском было зафиксировано на рейде несколько судов "негражданского вида" (первая точка на карте, - ред).
"Ночью около полуночи украинский БПЛА атаковал российский корабль у порта Ейск (вторая точка на карте, - ред) и корабль, предварительно, отправился в сопровождение крейсера "Москва" (был потоплен ВСУ 13 апреля 2022 года, - ред)", - говорится в сообщении.
Утром вся информация об атаке была удалена из всех росийских пабликов.
"Похоже, что оккупанты решили спрятать корабль в Ейске, но что-то пошло не так", - добавляют в "Крымском ветре".
Первоначально в "Крымском ветре" говорили, что вероятно речь идет о большом десантном корабле (БДК). Позже в Telegram-канале уточнили, что возле Ейска, возможно, был поражен не БДК, а другой корабль.
В частности, отмечается, что 9 июня на рейде Ейска отмечался корабль длиной 96 метров. Его длину измерели, исходя из спутникового снимка, погрешность, как уточняли в Telegram-канале, может составлять несколько метров.
При этом, там добавили, что большие десантные корабли имеют длину 112 и 113 метров (проект 775 и проект 1171 "Тапир"). А длину 94 метра имеют патрульные корабли проекта 22160 типа "Василий Быков".
До этого, как уточняет "Крымский ветер", в ходе так называемых "учений", Черноморский флот перебросил ряд кораблей из Новороссийска в Азовское море. Речь шла о достаточно немаленьком количестве, а именно:
Напомним, в ночь на 6 июня в акватории Черного моря в Крыму было уничтожено еще одно российское судно. Это была работа спецподразделений ГУР МО.
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