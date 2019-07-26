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В Азовському морі зафіксовані чергові провокації Росії

Новини » Надзвичайні події    26.07.2019 - 09:59
В Азовському морі зафіксовані чергові провокації Росії

Українські катери освітлюють променем зеленого кольору

Упродовж двох діб з напрямку, де розпізнаний один з кораблів берегової охорони ФСБ РФ, що тримається на певній відстані, з настанням темряви, відбувається освітлення катерів морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що такі дії РФ спостерігаються приблизно в однакові часові періоди, після 21.00.

"З напрямку, де розпізнаний один з кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, що тримається на певній відстані, з настанням темряви, відбувається освітлення катерів Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору. Так звані сеанси освітлення тривають по декілька хвилин", - йдеться у повідомленні.

У той самий момент, в ООС зазначають, що шкоди здоров'ю екіпажів та виходу з ладу технічних засобів після впливу променя не зафіксовано.

"Однак, беручи до уваги, що подібні явища мали місце на лінії розмежування на суходолі, вжито відповідних заходів із захисту життя та здоров’я персоналу. За даним фактом повідомлено територіальні підрозділи військової прокуратури, Національної поліції та СБУ", - додали в ООС.

Нагадаємо, вчора працівники СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці у 2018 році. 

Натомість, пізніше стало відомо, що екіпаж російського танкера, затриманого в порту Ізмаїла (Одеська область), Україна повернула в Російську Федерацію.

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