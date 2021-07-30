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В Азовском море инфекция: на пляжах Бердянска не рекомендуют купаться

Автор: Анастасия Рокитна

В Главном управлении Госпродпотребслужбы рекомендуют воздержаться от купания в Азовском море. В пробах воды обнаружили высокую концентрацию возбудителей инфекционных заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

Госпродпотребслужба обратилась к местным властям Бердянска для необходимости немедленного внедрения профилактических мер по запрету водопользования береговой зоной пляжей "Пляж ДЗОСТ" Факел" ПП "Курорты Приазовья" и пляжа № 3 ООО "Днепр 2000".

"Согласно результатам лабораторных исследований, в пробах морской воды обнаружили высокую концентрацию возбудителей инфекционных заболеваний. Эта ситуация может привести к непредсказуемым эпидемическим осложнениям, возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний среди жителей города Бердянск и отдыхающих", - говорится в сообщении.

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Азовское мореинфекциязаболеванияБердянск