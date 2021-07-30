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В Азовскому морі інфекція: на пляжах Бердянська не рекомендують купатися

Автор: Анастасія Рокитна

У Головному управлінні Держпродспоживслужби рекомендують утриматися від купання в Азовському морі. В пробах води виявили високу концентрацію збудників інфекційних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Головного управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області.

Держпродспоживслужба звернулася до місцевої влади Бердянську для необхідності негайного впровадження профілактичних заходів із заборони водокористування берегової зони пляжів "Пляж ДЗОСТ "Факел" ПП "Курорти Приазов'я" та пляжу № 3 ТОВ "Дніпро 2000".

"Згідно з результатами лабораторних досліджень, в пробах морської води виявили високу концентрацію збудників інфекційних захворювань. Ця ситуація може призвести до непередбачених епідемічних ускладнень, виникненню і розповсюдженню масових інфекційних захворювань серед мешканців міста Бердянськ та відпочивальників", - йдеться у повідомленні.

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