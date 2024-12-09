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В "Азові" показали нічні ураження окупантів ударними дронами біля Торецька

Ілюстративне фото: азовці показали, як нищать росіян біля Торецька (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові продовжують ліквідувати позиції окупантів на Торецькому напрямку. Там було знищено особовий склад російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 12-ї бригади "Азов".

Як зазначили у бригаді, їх бійці, за допомогою ударних дронів влаштували "нічне полювання" на російських окупантів. Зокрема, вночі рухомі цілі з тепловими сигнатурами стають пріоритетом № 1 для пілотів.

"Звук азовського дрона – останнє, що чує ворожий особовий склад перед ліквідацією. На відео – добірка нічних влучань операторів ударних БПЛА 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" на Торецькому напрямку", - підписано відео.

Ситуація у Торецьку

На початку вересня повідомлялось, що росіяни змогли зайти на територію Торецька Донецької області. З того часу там тривають вуличні бої.

Як розповіли в ОТУ "Луганськ", росіяни контролюють східну частину Торецька. В інших частинах міста точаться бої.

Більш детально про ситуацію навколо міста - у матеріалі РБК-Україна.

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