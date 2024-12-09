В "Азове" показали ночные поражения оккупантов ударными дронами возле Торецка

Как отметили в бригаде, их бойцы, с помощью ударных дронов устроили "ночную охоту" на российских оккупантов. В частности, ночью движущиеся цели с тепловыми сигнатурами становятся приоритетом № 1 для пилотов.

"Звук азовского дрона - последнее, что слышит вражеский личный состав перед ликвидацией. На видео - подборка ночных попаданий операторов ударных БПЛА 12-й бригады специального назначения "Азов" на Торецком направлении", - подписано видео.

Ситуация в Торецке

В начале сентября сообщалось, что россияне смогли зайти на территорию Торецка Донецкой области. С тех пор там продолжаются уличные бои.

Как рассказали в ОТУ "Луганск", россияне контролируют восточную часть Торецкого. В других частях города идут бои.