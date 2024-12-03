В "Азові" показали, як танками нищать позиції росіян на Торецькому напрямку

Як зазначили у бригаді, їх бійці, за допомогою танків розбирають окупантів на Торецькому напрямку.

Зокрема, танки застосовують у місцях, де по ворогу важко вдарити артилерією та дронами. Саме там броньовані та маневрені машини знешкоджують цілі за максимально короткий час.

"Коли БК повністю відпрацьований, на місці колишніх ворожих позицій лишаються лише вирви і ліквідовані окупанти", - розповіли у бригаді.

Ситуація у Торецьку

Раніше ми писали про те, що наприкінці вересня російські війська зайшли на територію Торецька Донецької області. З того часу там тривають вуличні бої.

Пізніше в ОТУ "Луганськ", росіяни контролюють східну частину Торецька. В інших частинах міста точаться бої.