В "Азове" показали, как танками уничтожают позиции россиян на Торецком направлении

Как отметили в бригаде, их бойцы, с помощью танков разбирают оккупантов на Торецком направлении.

В частности, танки применяют в местах, где по врагу трудно ударить артиллерией и дронами. Именно там бронированные и маневренные машины обезвреживают цели за максимально короткое время.

"Когда БК полностью отработан, на месте бывших вражеских позиций остаются только воронки и ликвидированные оккупанты", - рассказали в бригаде.

Ситуация в Торецке

Ранее мы писали о том, что в конце сентября российские войска зашли на территорию Торецка в Донецкой области. С тех пор там продолжаются уличные бои.

Позже в ОТУ "Луганск", россияне контролируют восточную часть Торецкого. В других частях города идут бои.