В "Азове" частично подтвердили списки жертв в Еленовке

По его словам, в опубликованных списках не все погибшие в результате теракта.

"Сейчас, к сожалению, у нас нет четких списков погибших и раненых. Это очень сложно для близких и родных, ожидающих возвращения домой. Которые прямо сейчас в таком подвешенном состоянии находятся. Но Россия не предоставляет никаких официальных списков", - заявил он.

Жорин также рассказал, что узнал о трагедии одним из первых и получил свидетельство о переводе части военных в другое здание, где впоследствии произошел взрыв. По его словам, это подтверждение того, что взрыв был спланированным убийством.

"Мы знаем точно, по свидетельствам из самой Еленовки, что все, кто находился в этом помещении, перевели накануне, то есть специально", - рассказал Жорин.

Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона до сих пор не передала Украине официальные списки погибших в Еленовке.

Накануне генпрокурор Андрей Костин заявил, что следствие пока склоняется к тому, что пленных сожгли термобарическим оружием. В то же время Россия заявляет, что колонию якобы обстреляли ВСУ ракетами систем HIMARS, но эти обвинения не находят подтверждения.

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