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В "Азові" частково підтвердили списки жертв в Оленівці

Фото: в "Азові" частково підтвердили списки жертв в Оленівці (росЗМІ)
Автор: Артур Родивилов

Особи загиблих під час вибуху в колонії окупованої Оленівки Донецької області частково вдалося встановити.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспильне", про це заявив екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

За його словами, в опублікованих списках не всі загиблі унаслідок теракту.

"Зараз, на жаль, у нас немає чітких списків загиблих і поранених. Це дуже складно для близьких і рідних, які очікують повернення додому. Які прямо зараз в такому підвішеному стані знаходяться. Але Росія не надає жодних офіційних списків", - заявив він.

Жорін також розповів, що дізнався про трагедію одним з перших і отримав свідоцтво про переведення частини військових в іншу будівлю, де згодом стався вибух. За його словами, це підтвердження того, що вибух був спланованим вбивством.

"Ми знаємо точно, за свідченнями з самої Оленівки, що всі, хто знаходився в цьому приміщенні, перевели напередодні, тобто спеціально", - розповів Жорін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська сторона досі не передала Україні офіційні списки загиблих в Оленівці.

Напередодні генпрокурор Андрій Костін заявив, що слідство поки схиляється до того, що полонених спалили термобаричною зброєю. Водночас Росія заявляє, що колонію нібито обстріляли ЗСУ ракетами систем HIMARS, але ці звинувачення не знаходять підтвердження.

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