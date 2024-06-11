"Азов" зможе отримувати зброю від США: чому раніше це було табу

США зняли заборону на використання американського озброєння українською бригадою "Азов", яка входить до складу Національної гвардії. Відповідне рішення ухвалили після перевірки Державним департаментом.

Детальніше про це та чому для бійців з "Азову" американська зброя була під забороною - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Що відомо про "Азов"

"Азов" від самого початку був батальйоном, який був створений 5 травня 2014 року у Бердянську як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення (БПСМОП) МВС на підставі рішення Міністерства внутрішніх справ України.

Після чого у вересні 2014 року наказом глави МВС батальйон було реорганізовано та розширено до складу полку міліції особливого призначення "Азов" МВС, а 11 листопада міністр внутрішніх справ підписав наказ про переведення полку "Азов" до складу Національної гвардії України з подальшою доукомплектацією його до бойового стандарту бригад НГУ.

Таким чином, підрозділ "Азов" став окремим загоном спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 Національної гвардії України. В лютому 2023 року окремий загін спеціального призначення "Азов" став 12-ю бригадою спеціального призначення "Азов" НГУ.

Для багатьох українців в період повномасштабної агресії РФ "азовці" асоціюються з битвою за Маріуполь, яка стала однією з ключових подій війни Росії проти України. З 24 лютого 2022 року по 20 травня 2022 року "Азов" обороняв Маріуполь у складі Маріупольського гарнізону. За 86 днів оборони міста, 82 з яких відбувались у повному оточенні, "азовці" ліквідували 3500 осіб особового складу ворога, а ще 5000 - поранили.

Зброя від США для "Азову" більше не табу

Про те, що США зняли заборону на постачання своєї зброї бригаді "Азов" спочатку повідомило видання The Washington Post з посиланням на державний департамент США.

"Тепер бригада матиме доступ до такої ж військової допомоги США, як і будь-який інший підрозділ. Зміна політики стала очевидна, коли Київ розпочинає літній сезон бойових дій і стикається з російською армією, яка посилила свій тиск на об’єкти на сході України та енергетичну інфраструктуру країни", - написали журналісти.

Зазначається, що українська 12-та бригада спеціального призначення "Азов" пройшла ретельну перевірку Ліхі, проведену Державним департаментом США.

Довідково. Мова йде про "Закон Ліхі", який забороняє надання американської військової допомоги іноземним підрозділам, які скоїли серйозні порушення прав людини. Він названий на честь колишнього сенатора Патріка Ліхі, який написав цей закон.

Державний департамент США своєю чергою повідомив за підсумками перевірки "Азову", що не знайшов "жодних доказів" таких порушень. Але чи надійшла американська зброя вже до бригади не вказав.

Чому раніше була заборона

Приблизно десять років тому бійцям "Азову" було заборонено використовувати американську зброю, оскільки офіційні особи США вважали, що деякі з її засновників дотримуються расистських, ксенофобських та ультранаціоналістичних поглядів, а правозахисники ООН звинуватили групу в порушеннях гуманітарних норм.

Зауважимо, що ще в 2021 році уряд України зобов'язався не виділяти жодної допомоги, отриманої від США у рамках закону про надання допомоги іноземним державам від 1961 року або закону про контроль за експортом озброєнь чи похідного законодавства. Йдеться про табу на постачання озброєння будь-якому підрозділу сил безпеки України, щодо якого уряд США поінформував про заборону на отримання ним такої допомоги на підставі закону "Ліхі". Він донедавна діяв й відносно бійців "Азову".

При цьому раніше командир бригади Денис Прокопенко ("Редіс") закликав скасувати поправки до законодавства США, які забороняють передавати західну зброю його військовому підрозділу. Оскільки, за його словами, їх ухвалили на основі характеристик "Азову" від західних ЗМІ під впливом російської пропаганди.

Додамо, що на зняття заборони вже офіційно відреагували і в прес-службі бригади. Там заявили, що отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність "Азову", але, "що найголовніше, сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу бригади".

"Це нова сторінка в історії нашого підрозділу. "Азов" стає ще потужнішим, ще професійнішим та ще небезпечнішим для окупантів", - підсумували бійці.