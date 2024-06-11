США скасували заборону на передачу зброї для бригади "Азов", - WP

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

У публікації американського видання зазначається, що відповідне рішення було ухвалено після перевірки Держдепартаментом бригади "Азов".

У Штатах кілька років тому було накладено "табу" на озброєння для "азовців", як вказується у матеріалі, на тлі "занепокоєння у Вашингтоні щодо походження групи".

Тепер бригада Нацгвардії України "Азов" матиме доступ до такої ж військової допомоги США, як і будь-який інший підрозділ, пише WP.

"Після ретельної перевірки українська 12-та бригада спеціального призначення "Азов" пройшла перевірку Лейгі, проведену Державним департаментом США", - йдеться в заяві Держдепу.

Тут американське відомство посилається на так званий "закон Лейгі", названий так на честь колишнього сенатора Патріка Дж. Лейгі та автора документа, що забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, визнаними у скоєнні порушень прав людини. Відповідно "азовці" до такої категорії не відносяться.

Так, Держдеп не виявив "жодних доказів" таких порушень, йдеться в заяві відомства. Між тим не уточнюється, коли саме могли зняти відповідне "табу".

Окрім процесу перевірки Державного департаменту, закони США про асигнування протягом тривалого часу забороняли батальйону "Азов" отримувати американську допомогу. Офіційні особи США кажуть, що оскільки батальйон "Азов" зразка 2014 року структурно відрізняється від бригади, яка зараз є частиною Національної гвардії, ці обмеження не застосовуються.