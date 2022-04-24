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"Азов" о ситуации в Мариуполе: пока вы бросаете пасхальные картинки, враг сбрасывает бомбы на детей

Фото: Азов рассказал о ситуации в Мариуполе (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Полк "Азов" рассказал о ситуации в блокадном Мариуполе 24 апреля. Защитники заявили, что Россия продолжает сбрасывать бомбы на мирное население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение заместителя командира полка "Азов" капитана Святослава Паламаря.

Защитник рассказал, что оккупанты продолжают атаковать Мариуполь, применяя авиационные бомбы, корабельную артиллерию и танки. Пехота пытается штурмовать позиции украинских военных.

Паламарь добавил, что Россия обстреливает не только бойцов, но и мирных жителей, в том числе детей.

"Помните, в это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем невинных детей", - заявил защитник.

Он призвал мировых лидеров помочь Украине с деблокадой Мариуполя.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас военная деблокада Мариуполя невозможна.

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