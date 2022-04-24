"Азов" о ситуации в Мариуполе: пока вы бросаете пасхальные картинки, враг сбрасывает бомбы на детей

Защитник рассказал, что оккупанты продолжают атаковать Мариуполь, применяя авиационные бомбы, корабельную артиллерию и танки. Пехота пытается штурмовать позиции украинских военных.

Паламарь добавил, что Россия обстреливает не только бойцов, но и мирных жителей, в том числе детей.

"Помните, в это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем невинных детей", - заявил защитник.

Он призвал мировых лидеров помочь Украине с деблокадой Мариуполя.