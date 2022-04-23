ru ua
Сб, 23 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Военная деблокада Мариуполя пока невозможна. Командиры это понимают, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Суббота 23 апреля 2022 20:44
Военная деблокада Мариуполя пока невозможна. Командиры это понимают, - Зеленский Фото: военная деблокада Мариуполя пока невозможна (РБК Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к деблокады Мариуполя. Отметил, что в ближайшее время ее не будет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского во время пресконференции.

"Мы имеем право на военное разблокирование наших городов. И надеемся, что сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте. К военному разблокированию сегодня мы не готовы. И кстати, ребята, которые сегодня защищают "Азовсталь", именно командиры - это понимают", - сказал Зеленский.

Наряду с этим Президент сказал, что все территории, куда сейчас прорвались оккупанты, будут возвращены в Украину в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Владимир Зеленский
NEWS
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает