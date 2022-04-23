Военная деблокада Мариуполя пока невозможна. Командиры это понимают, - Зеленский

Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к деблокады Мариуполя. Отметил, что в ближайшее время ее не будет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского во время пресконференции.

"Мы имеем право на военное разблокирование наших городов. И надеемся, что сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте. К военному разблокированию сегодня мы не готовы. И кстати, ребята, которые сегодня защищают "Азовсталь", именно командиры - это понимают", - сказал Зеленский.

Наряду с этим Президент сказал, что все территории, куда сейчас прорвались оккупанты, будут возвращены в Украину в ближайшее время.

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