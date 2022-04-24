"Азов" про ситуацію в Маріуполі: поки ви кидаєте пасхальні картинки, ворог скидає бомби на дітей

Полк "Азов" розповів про ситуацію в блокадному Маріуполі 24 квітня. Захисники заявили, що Росія продовжує скидати бомби на мирне населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара.
Захисник розповів, що окупанти продовжують атакувати Маріуполь, застосовуючи авіаційні бомби, корабельну артилерію та танки. Піхота намагається штурмувати позиції українських військових.
Паламарь додав, що Росія обстрілює не тільки бійців, а й мирних жителів, зокрема дітей.
"Пам'ятайте, в цей час, коли ви кидаєте пасхальні картинки і насолоджуєтеся перемир'ям, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови ні в чому невинних дітей", - заявив захисник.
Він закликав світових лідерів допомогти України з деблокадою Маріуполя.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі військова деблокада Маріуполя неможлива.
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