Українські військові знищили замасковану нафтобазу росіян і інфраструктуру її забезпечення в межах операції "Пекло-3". Окупанти привозили пальне потягом і розвозили автомобілями по підрозділах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1-й корпус НГУ "Азов".
За даними корпусу, нафтобазу та інфраструктуру її забезпечення знищили спільними діями підрозділу "SxLüd" 1-го корпусу НГУ "Азов" і батальйону "Signum" 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем 9-го армійського корпусу.
На карті у відео корпусу позначені два населені пункти на окупованій Луганщині: Вільхове та Довжанськ.
У "Азові" розповіли, що росіяни не вивчили урок попередніх ударів. Після знищення нафтобаз і логістичної інфраструктури на Донеччині вони не відмовилися від зберігання пального на окупованій території, а спробували приховати об'єкти.
Для цього, за словами військових, використали маскування, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи. Під прикриттям потяг підвозив пальне на базу в лісі, а автомобілі розвозили його по підрозділах.
У корпусі наголосили, що російським командирам тепер доведеться пояснювати керівництву проблеми з логістикою. Незалежних даних про обсяги знищеного пального чи збитки наразі немає.
Нагадаємо, "Пекло" - серія операцій 1-го корпусу НГУ "Азов" проти паливної інфраструктури ворога. У липні оператори дронів корпусу вразили приховану паливно-логістичну базу в окупованій Новоамвросіївці на Донеччині: пошкодили цистерни й заблокували залізничну колію.
У серпні РБК-Україна повідомляло, що корпус підтвердив проведення операції "Пекло-2" на Донеччині. Тоді "Азов" заявив, що росіяни продовжили зберігати паливо на окупованій частині області, а "палаючі точки" на карті позначали об'єкти для зберігання й постачання пального. Корпус наголосив, що не б'є по цивільних АЗС.