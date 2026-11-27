Що відомо про операцію

За даними корпусу, нафтобазу та інфраструктуру її забезпечення знищили спільними діями підрозділу "SxLüd" 1-го корпусу НГУ "Азов" і батальйону "Signum" 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем 9-го армійського корпусу.

На карті у відео корпусу позначені два населені пункти на окупованій Луганщині: Вільхове та Довжанськ.

Як окупанти намагалися приховати базу

У "Азові" розповіли, що росіяни не вивчили урок попередніх ударів. Після знищення нафтобаз і логістичної інфраструктури на Донеччині вони не відмовилися від зберігання пального на окупованій території, а спробували приховати об'єкти.

Для цього, за словами військових, використали маскування, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи. Під прикриттям потяг підвозив пальне на базу в лісі, а автомобілі розвозили його по підрозділах.

Реакція "Азову"

У корпусі наголосили, що російським командирам тепер доведеться пояснювати керівництву проблеми з логістикою. Незалежних даних про обсяги знищеного пального чи збитки наразі немає.