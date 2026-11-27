Украинские военные уничтожили замаскированную нефтебазу россиян и инфраструктуру ее обеспечения в рамках операции "Пекло-3". Оккупанты привозили топливо поездом и развозили автомобилями по подразделениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1-й корпус НГУ "Азов".
По данным корпуса, нефтебазу и инфраструктуру ее обеспечения уничтожили совместными действиями подразделения "SxLüd" 1-го корпуса НГУ "Азов" и батальона "Signum" 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем 9-го армейского корпуса.
На карте в видео корпуса обозначены два населенных пункта на оккупированной Луганщине: Вильхово и Довжанск.
В "Азове" рассказали, что россияне не усвоили урок прошлых ударов. После уничтожения нефтебаз и логистической инфраструктуры на Донетчине они не отказались от хранения топлива на оккупированной территории, а попытались скрыть объекты.
Для этого, по словам военных, использовали маскировку, средства РЭБ и мобильные огневые группы. Под прикрытием поезд подвозил топливо на базу в лесу, а автомобили развозили его по подразделениям.
В корпусе подчеркнули, что российским командирам теперь придется объяснять руководству проблемы с логистикой. Независимых данных об объемах уничтоженного топлива или ущербе пока нет.
Напомним, "Пекло" - серия операций 1-го корпуса НГУ "Азов" против топливной инфраструктуры врага. В июле операторы дронов корпуса поразили скрытую топливно-логистическую базу в оккупированном Новоамвросиевке на Донетчине: повредили цистерны и заблокировали железнодорожный путь.
В августе РБК-Украина сообщало, что корпус подтвердил проведение операции "Пекло-2" на Донетчине. Тогда "Азов" заявил, что россияне продолжили хранить топливо на оккупированной части области, а "горящие точки" на карте обозначали объекты для хранения и поставки топлива. Корпус подчеркнул, что не бьет по гражданским АЗС.