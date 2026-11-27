Что известно об операции

По данным корпуса, нефтебазу и инфраструктуру ее обеспечения уничтожили совместными действиями подразделения "SxLüd" 1-го корпуса НГУ "Азов" и батальона "Signum" 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем 9-го армейского корпуса.

На карте в видео корпуса обозначены два населенных пункта на оккупированной Луганщине: Вильхово и Довжанск.

Как оккупанты пытались скрыть базу

В "Азове" рассказали, что россияне не усвоили урок прошлых ударов. После уничтожения нефтебаз и логистической инфраструктуры на Донетчине они не отказались от хранения топлива на оккупированной территории, а попытались скрыть объекты.

Для этого, по словам военных, использовали маскировку, средства РЭБ и мобильные огневые группы. Под прикрытием поезд подвозил топливо на базу в лесу, а автомобили развозили его по подразделениям.

Реакция "Азова"

В корпусе подчеркнули, что российским командирам теперь придется объяснять руководству проблемы с логистикой. Независимых данных об объемах уничтоженного топлива или ущербе пока нет.