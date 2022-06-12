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На "Азоте" в Северодонецке около 500 мирных жителей, там десятки детей, - Гайдай

Фото: начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Юлия Бойко

На сегодня на территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, в том числе десятки детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"На территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 - это дети. Иногда военным удается кого-то эвакуировать", - отметил он.

По его словам, на сегодня нет угрозы окружения украинских войск в Луганской области.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска часами обстреливают "Азот" из артиллерии, на этой неделе это привело к масштабному пожару, который продолжался несколько дней.

Сегодня они в очередной раз ударили по заводу и попали в транспортный цех.

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