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Россияне ударили по заводу "Азот" и "Стеклопластик" в Северодонецке

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Северодонецк, Воскресенье 12 июня 2022 08:52
Россияне ударили по заводу "Азот" и "Стеклопластик" в Северодонецке Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Мария Кучерявец

В Северодонецке Луганской области российские войска обстреляли предприятия "Азот" и "Стеклопластик". В городе продолжаются интенсивные бои, люди постоянно находятся в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Вчера враг в очередной раз попал в "Азот", а именно на территорию транспортного цеха, где произошло возгорание ГСМ. Пострадало и одно из помещений ООО "НПО "Северодонецкий Стеклопластик". Россияне попали в полигон спасателей, расположенный за городом. Под массированный обстрел попали поселки Павлоград и Синецкий под Северодонецком", - написал Гайдай.

По его словам, также из-за обстрелов в Лисичанске погибла женщина, а раненых женщину и мужчину из города госпитализированы в больницы других областей.

"Никто не может сказать, есть ли и сколько именно жертв за последние сутки в Северодонецке, где идут интенсивные бои. Да, люди постоянно находятся в укрытиях, но ведь россияне расстреливают жилые кварталы часами, применяя артиллерию крупного калибра. Наверное, теперь эвакуироваться хотят все, однако пока такая возможность отсутствует. Отмечу, что в течение мая полицейские, спасатели, волонтеры разговаривали практически с каждым северодончанином, объездили все хранилища и подвалы. Поэтому сейчас остается только держаться", - отмечает Гайдай.

Он также добавляет, что за минувшие сутки по 10 домов россияне уничтожили в золотом и Врубовке, два - в Николаевке. В Лисичанске - четыре, а также торговый центр и магазин.

"Штурмовые действия в Северодонецке продолжаются, как и в районе Тошковки. Отражены наступления врага в районе Врубовки, Метелкино и в направлении Николаевки. Вблизи Попасной наши защитники успешно остановили нашествие противника", - говорит Гайдай.

В целом, по его словам, за сутки оккупанты обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Метьолкіне, Павлоград Синецкий, Устиновка, Тошковка, Камышеваха, Горское, Золотое, Врубовка, Николаевка, Белогоровка Шипелевка.

Напомним, российские войска уже не впервые обстреливают "Азот" в Северодонецке. Так, недавно они атаковали территорию цеха производства аммиака на заводе.

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