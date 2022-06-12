На "Азоті" в Сєвєродонецьку близько 500 мирних жителів, там десятки дітей, - Гайдай

На сьогодні на території заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишаються близько 500 мирних жителів, у тому числі десятки дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
"На території заводу "Азот" в Сєвєродонецьку залишаються близько 500 мирних жителів, з них 40 - це діти. Іноді військовим вдається когось евакуювати", - зазначив він.
За його словами, на сьогодні немає загрози оточення українських військ в Луганській області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська годинами обстрілюють "Азот" з артилерії, цього тижня це призвело до масштабної пожежі, яка тривала кілька днів.
Сьогодні вони в черговий раз вдарили по заводу і влучили в транспортний цех.
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