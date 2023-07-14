На АЗК UPG літо в задоволення з морозивом власного виробництва ice U

Без смачного морозива неможливо уявити літа, адже окрім насолоди смаком, ми отримуємо таку бажану прохолоду. Тож це десерт номер один для всієї родини під час відпочинку та подорожей у спекотні дні.

Дбаючи про комфорт клієнтів, національна мережа АЗК UPG представила морозиво власного виробництва під брендом ice U. Придбати ласощі можна ексклюзивно в ресторанах на автозаправних комплексах VIVO café.

Чому ice U – це більше, ніж просто морозиво?

Прохолодний десерт готується виключно з натуральних інгредієнтів. У його основі – добірна молочна суміш та нічого зайвого. Морозиво створюється на сучасному професійному обладнанні, тож його текстура кремово-ніжна, а смак збалансований.

"Ми подумали, що ідеальна подорож влітку неможлива без смачного морозива. Так виникла ідея створити улюблений всіма десерт, наділений магічними властивостями: повертати думками у дитинство, додавати енергії та заряджати позитивом на весь день. Даруючи радість клієнтам, ми й самі почуваємося щасливішими", – розповіла маркетинг-директорка компанії Надія Гануліч-Манукян.

Продуктова лінійка представлена трьома цікавими форматами:

Ice DRIFT – класичне ванільне морозиво у хрумкому вафельному стаканчику-ріжку. Ice TURBO та ice DRIVE – морозиво, смаковий акцент у якому ви робите самі, обираючи улюблений наповнювач (карамель, шоколад, полуниця, манго-маракуя). Друге – вкрите карамелізованим арахісом, який ідеально доповнює прохолодний десерт.

У кожній порції – смак літа з його яскравими відтінками та ароматами, освіжаючою кислинкою тропічних фруктів та соковитістю стиглих ягід. Тож ice U – це про гарний настрій та задоволення.

Українські радіоведучі вже скуштували морозиво та поділилися відгуками у своїх соціальних мережах.

"…Молочне, в міру солодке, з делікатною кислинкою, свіже, ще аж мукає. Особливо оте, що з маракуєю, і те, що в ріжку. А ще те, що з карамеллю, і те, що з арахісом. І оте з шоколадом. І з полуницею. І, коротше, усе…

Самі АЗК UPG – це естетичне задоволення. Круто, що наші зуміли оце все – і функціонально, і красиво, і смачно, і привітно. Радію і як жінка, і як мама, і як водій, і як патріот. Круте морозиво, круті UPG, крута Україна!" – написала ведуча «Авторадіо» Катерина Соловйова у Facebook.

Скуштував ice U і Дмитро Виногородський з "Радіо П’ятниця".

"…У морозива в ріжку чудова текстура, консистенція, насичений смак, а сам ріжок заповнений аж до самого кінчика! Порція з шоколадним наповнювачем із хрусткими кульками – сама по собі може вас підживити. Мені попри те, що я вже був ситим, не вдалося встояти перед спокусою та смаком, отже, я втоптав і друге морозиво. Про що жодним чином не шкодую.

…Дуже круто, що мережі АЗК у боротьбі за клієнта досягають нових висот не тільки у якості пального та додаткових послуг, а й їжею та десертами ресторанного рівня! І UPG цим приємно вражає", – написав журналіст.

Радіоведучий "Люкс ФМ" Слава Дьомін, який заїхав заправити авто на UPG, скуштував морозиво разом із сином, про що розповів в Instagram.

І не лише морозиво!

Серед напоїв у меню VIVO café також з’явилися цікаві літні пропозиції. Неймовірно ніжний мілкшейк ice POWER – фаворит серед наймолодших клієнтів UPG. Діти обожнюють коктейль за його повітряну консистенцію та густу пінку, що так солодко тане на губах.

Для дорослих – кавові напої з додаванням морозива Глясе та Афогато, які не лише бадьорять, а й освіжають влітку. Подвійне задоволення для справжніх кавоманів.

Заправляючи авто якісним європейським пальним на АЗК UPG, відпочиньте на літній терасі, смакуючи улюблене морозиво у хрумкому ріжку, або візьміть прохолоду з собою.

Смакуйте літо з ice U!

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