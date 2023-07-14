На АЗК UPG лето в удовольствие с мороженым собственного производства ice U

Без вкусного мороженого невозможно представить лето, ведь кроме наслаждения вкусом, мы получаем такую желанную прохладу. Это десерт номер один для всей семьи во время отдыха и путешествий в жаркие дни.

Заботясь о комфорте клиентов, национальная сеть АЗК UPG представила мороженое собственного производства под брендом ice U. Приобрести лакомство можно эксклюзивно в ресторанах на автозаправочных комплексах VIVO café.

Почему ice U – это больше, чем просто мороженое?

Прохладный десерт готовится только из натуральных ингредиентов. В его основе – отборная молочная смесь и ничего лишнего. Мороженое создается на современном профессиональном оборудовании, поэтому его текстура кремово-нежная, а вкус сбалансированный.

"Мы подумали, что идеальное путешествие летом невозможно без вкусного мороженого. Так возникла идея создать любимый всеми десерт, наделенный магическими свойствами: возвращать мысленно в детство, придавать энергии и заряжать позитивом на весь день. Мы дарим радость клиентам и сами чувствуем себя счастливее", – рассказала маркетинг-директор компании Надежда Ганулич-Манукян.

Продуктовая линейка представлена тремя интересными форматами:

Ice DRIFT – классическое ванильное мороженое в хрустящем вафельном стаканчике-рожке. Ice TURBO и ice DRIVE – мороженое, вкусовой акцент в котором вы делаете сами, выбирая любимый наполнитель (карамель, шоколад, клубника, манго-маракуйя). Второе – покрытое карамелизированным арахисом, который идеально дополняет прохладный десерт.

В каждой порции – вкус лета с его яркими оттенками и ароматами, освежающей кислинкой тропических фруктов и сочностью спелых ягод. Поэтому ice U – это хорошее настроение и удовольствие.

Украинские радиоведущие уже пробовали мороженое и поделились отзывами в своих социальных сетях.

"…Молочное, в меру сладкое, с деликатной кислинкой, свежее, еще аж мычит. Особенно то, что с маракуйей, и то, что в рожке. А еще то, что с карамелью, и то, что с арахисом. И это, с шоколадом. И с клубникой. И, короче, все…

Сами АЗК UPG – это эстетическое удовольствие. Круто, что наши сумели это все – и функционально, и красиво, и вкусно, и приветливо. Радуюсь и как женщина, и как мама, и как водитель, и как патриот. Крутое мороженое, крутые UPG, крутая Украина!" – написала ведущая "Авторадио" Екатерина Соловьева в Facebook.

Попробовал ice U и Дмитрий Виногородский с "Радио Пятница".

"…У мороженого в рожке отличная текстура, консистенция, насыщенный вкус, а сам рожок заполнен до самого кончика! Порция с шоколадным наполнителем с хрустящими шариками – сама по себе может вас насытить. Мне, несмотря на то, что я уже был сыт, не удалось устоять перед соблазном и вкусом, так что я утоптал и второе мороженое. О чем никоим образом не жалею.

…Очень круто, что сети АЗК в борьбе за клиента достигают новых высот не только в качестве горючего и дополнительных услуг, но и едой и десертами ресторанного уровня! И UPG этим приятно удивляет", – написал журналист.

Радиоведущий "Люкс ФМ" Слава Демин, заехавший заправить авто на UPG, отведал мороженое вместе с сыном, о чем рассказал в Instagram.

И не только мороженое!

Среди напитков меню VIVO café также появились интересные летние предложения. Невероятно нежный милкшейк ice POWER – фаворит среди самых младших клиентов UPG. Дети обожают коктейль за его воздушную консистенцию и густую пенку, так сладко тающую на губах.

Для взрослых – кофейные напитки с добавлением мороженого Гляссе и Афогато, которые не только бодрят, но и освежают летом. Двойное удовольствие для настоящих кофеманов.

Заправляя авто качественным европейским топливом на АЗК UPG, отдохните на летней террасе, наслаждаясь любимым мороженым в хрустящем рожке, или возьмите прохладу с собой.

Наслаждайтесь летом с ice U!

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