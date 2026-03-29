Ажіотаж на кордоні: у ДПСУ назвали причину черг на в'їзд в Україну і дали пораду

Демченко зазначив, зростання пасажиропотоку почалося ще минулої суботи, коли стартували весняні канікули у школярів. Тоді перевага була на виїзд з України, а в будні інтенсивність руху дещо знизилася, хоча все одно залишалася вищою, ніж до початку канікул.

За даними ДПСУ, у п’ятницю, 27 березня, кордон перетнули майже 90 тисяч людей, а за минулу добу - вже 107 тисяч. Якщо в п’ятницю потоки на в’їзд і виїзд були приблизно рівними, то в суботу перевага вже була на боці тих, хто повертався в Україну: таких громадян було на 12 тисяч більше.

Що спричинило зростання пасажиропотоку

"І зараз на пасажиропотік і за вчора, і за сьогодні фактично впливає кілька факторів. Це традиційно вихідні, субота-неділя, коли пасажиропотік загалом збільшується. Це завершення весняних канікул, коли мами з дітьми повертаються в Україну, бо завтра вже треба попасти в навчальні заклади. Ну і також не виключаємо, що частина українців повертається на Великодні свята", - пояснив речник прикордонної служби.

Водночас він наголосив, що говорити про масове повернення українців саме через Великдень було б некоректно. За його словами, частина людей справді може їхати з огляду на святковий період у країнах Європи, де католики відзначають Великдень раніше, однак це лише один із факторів.

Де саме фіксують найбільші черги

"Традиційно найбільший пасажиропотік - це 50% від всього - припадає на кордон з Польщею. Де власне всі ті відео, які зараз ширяться в інтернет-мережі, це саме ця ділянка. Але треба розуміти, що серед всіх пунктів пропуску, які є на кордоні з Польщею, за інформацією від польських колег, найбільше люди слідують через "Шегині" і "Краківець"", - додав Демченко.

Станом на зараз там у чергах перебуває близько 200 транспортних засобів на кожному напрямку. Ще напередодні черга коливалася на рівні близько 150 автомобілів. Водночас на інших пунктах пропуску ситуація значно спокійніша.

"Тобто я б радив все ж таки цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску, можливо суміжна сторона також публікує, так як робить українська сторона, щодо напрямку виїзду, для того, щоб люди могли ознайомитися, де менше навантаження, і туди слідувати", - зазначив речник ДПСУ.

Що відбувається на пішому переході "Медика - Шегині"

Окремо в ДПСУ прокоментували відео з великим скупченням людей на пішому переході "Медика - Шегині".

Демченко наголосив, що це єдиний піший пункт пропуску на кордоні з Польщею, тому локальні скупчення там можливі. Водночас у п’ятницю на цьому напрямку в Україну прослідували 1800 людей, а за вчорашній день - 2100, тобто суттєвого стрибка не зафіксували.

"Але звісно, що люди, коли перебувають в чергах, вони роблять відео і власне потім нагнітається, скажімо так, ситуація, що надто великі черги. Черга також формується від того, що люди одномоментно прибувають до якогось напрямку, і відповідно час на їхнє оформлення загалом такої кількості громадян збільшується", - зауважив речник.

Що радять прикордонники

Прикордонники радять перед поїздкою перевіряти завантаженість пунктів пропуску та, за можливості, обирати менш навантажені напрямки. За словами Демченка, українцям не варто концентруватися лише на найпопулярніших переходах, адже це додатково збільшує черги саме там.

"Традиційно найпопулярніші, які обирають, - це "Шегині", "Краківець", часто ще "Рава-Руська". Але пригадуючи, до прикладу, літній період, коли знову ж таки пасажиропотік був досить високим, то тоді черги фіксувалися на всіх пунктах пропуску, особливо в якісь пікові дні. То зараз бачимо, що більше все ж таки люди обирають два - "Шегині" і "Краківець"", - заявив він.

Демченко підсумував, що на решті пунктів пропуску черги або становлять кілька десятків транспортних засобів, або ж станом на зараз узагалі відсутні на території Польщі в напрямку України.