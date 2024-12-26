В Азербайджані підтвердили, що причиною падіння літака під Актау була ракета РФ, - ЗМІ

Як розповіли виданню азербайджанські урядові джерела, росіяни вдарили по літаку ракетою класу "земля-повітря".

Співрозмовники Euronews уточнюють, що ракета була випущена по літаку, коли він перебував над Грозним, у районі якого фіксували активність безпілотників. Вона вибухнула поруч з бортом, а її осколки уразили пасажирів і членів екіпажу.

Також, як уточнюють джерела журналістів, пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах у той час, коли пілоти запросили екстрену посадку. Літаку наказали летіти через Каспійське море в бік Актау.

Euronews з'ясувало, що системи GPS-навігації літака було заглушено на всьому шляху польоту над морем.