В Азербайджані підтвердили, що причиною падіння літака під Актау була ракета РФ, - ЗМІ

Пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній" розбився під казахстанським містом Актау через те, що його атакувала російська протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Як розповіли виданню азербайджанські урядові джерела, росіяни вдарили по літаку ракетою класу "земля-повітря".
Співрозмовники Euronews уточнюють, що ракета була випущена по літаку, коли він перебував над Грозним, у районі якого фіксували активність безпілотників. Вона вибухнула поруч з бортом, а її осколки уразили пасажирів і членів екіпажу.
Також, як уточнюють джерела журналістів, пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах у той час, коли пілоти запросили екстрену посадку. Літаку наказали летіти через Каспійське море в бік Актау.
Euronews з'ясувало, що системи GPS-навігації літака було заглушено на всьому шляху польоту над морем.
Нагадаємо, вчора, 25 грудня, у Казахстані розбився літак "Азербайджанських авіаліній", унаслідок чого загинули 38 осіб. Ще десятки пасажирів отримали поранення, їх госпіталізували.
Після цього в мережі оприлюднили фото, на яких можна було помітити, що обшивку літака пошкодили осколки.
На цьому тлі керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко наголосив, що літак збив російський зенітний ракетний комплекс. Це сталося через те, що росіяни не закрили повітряний простір над Грозним під час атаки дронів на місто.
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