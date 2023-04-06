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В Азербайджані іранських дипломатів об'явили персонами нон ґрата

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Азербайджан, Четвер 06 квітня 2023 22:36
В Азербайджані іранських дипломатів об'явили персонами нон ґрата Фото: в Азербайджані іранських дипломатів об'явили персонами нон ґрата (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада Азербайджану оголосила персонами нон ґрата чотирьох співробітників посольства Ірану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як розповіли в МЗС Азербайджану, у четвер, 6 квітня послу Ірану було оголошено рішуче невдоволення у зв'язку з провокаційною діяльністю ІРІ.

Послу повідомили, що чотирьох співробітників посольства Ірану азербайджанським урядом було оголошено персонами нон ґрата.

"За діяльність, яка не відповідає дипломатичному статусу і суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини 1961 року", - сказано в повідомленні.

Чотири дипломати мають залишити Азербайджан протягом 48 годин.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Азербайджані силовики викрили іранську шпигунську мережу і затримали кілька осіб, причетних до неї.

Нагадаємо, що вздовж кордоном з Азербайджаном пів години літав іранський військовий літак.

А 27 січня в Ірані чоловік зі зброєю напав на посольство Азербайджану. Він убив начальника служби безпеки і ще двох охоронців.

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