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В Азербайджане иранских дипломатов объявили персонами нон грата

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Азербайджан, Четверг 06 апреля 2023 22:36
В Азербайджане иранских дипломатов объявили персонами нон грата Фото: в Азербайджане иранских дипломатов объявили персонами нон грата (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти Азербайджана объявили персонами нон грата четырех сотрудников посольства Ирана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как рассказали в МИД Азербайджана, в четверг, 6 апреля послу Ирана было объявлено решительное недовольство в связи с провокационной деятельностью ИРИ.

Послу сообщили, что четыре сотрудника посольства Ирана азербайджанским правительством были объявлены персонами нон грата.

"За деятельность, не отвечающую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года", - говорится в сообщении.

Четыре дипломата должны покинуть Азербайджан в течение 48 часов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Азербайджане силовики разоблачили иранскую шпионскую сеть и задержали несколько человек, причастных к ней.

Напомним, что вдоль границы с Азербайджаном полчаса летал иранский военный самолет.

А 27 января в Иране мужчина с оружием напал на посольство Азербайджана. Он убил начальника службы безопасности и еще двух охранников.

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