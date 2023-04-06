В Азербайджане иранских дипломатов объявили персонами нон грата

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

Как рассказали в МИД Азербайджана, в четверг, 6 апреля послу Ирана было объявлено решительное недовольство в связи с провокационной деятельностью ИРИ.

Послу сообщили, что четыре сотрудника посольства Ирана азербайджанским правительством были объявлены персонами нон грата.

"За деятельность, не отвечающую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года", - говорится в сообщении.

Четыре дипломата должны покинуть Азербайджан в течение 48 часов.