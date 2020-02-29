Азербайджан приостанавливает авиасообщение с Ираном

Фото: самолет AZAL (facebook.com/azalqsc/)

Авиасообщение приостановлено из-за вспышки коронавируса в Иране

Компания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с субботы, 29 февраля, приостанавливает полеты в Иран из-за распространения нового типа коронавируса. Об этом говорится на странице AZAL в Facebook.

"Согласно обновленной информации, в связи с эпидемиологической ситуацией "Азербайджанские авиалинии" приостанавливают полеты в Иран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу вечером авиакомпания Buta Airways, являющаяся структурным подразделением AZAL, вернувшись без пассажиров из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни, выполнит последний рейс по маршруту Баку - Тегеран. Приостанавливаются также полеты в Баку иранской компании Iran Air.

Напомним, РБК-Украина писало, что Турция приостановила пассажирское авиасообщение с Ираном из-за опасений распространения коронавируса COVID-19 на территорию страны.

Также РБК-Украина сообщало, что с 23 февраля Турция закрыла границу с Ираном. В частности, было приостановлено сухопутное и железнодорожное передвижение. Также Анкара отменила почти все рейсы с Ираном, кроме ежедневных рейсов в Тегеран.