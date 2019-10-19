В Азербайджане задержаны десятки оппозиционеров за несанкционированный митинг

В столице Азербайджана Баку полиция задержала десятки оппозиционных активистов перед запланированной на 19 октября акцией протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Среди задержанных, в частности, лидер оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли.

Полиция оцепила центр Баку, было закрыто несколько станций метро и отключен мобильный интернет в центральной части азербайджанской столицы.

Власти страны отказались согласовать акцию, намеченную на 19 октября, поэтому протесты считаются несанкционированными.

Оппозиционеры предложили мэрии Баку три варианта мест в городе, где они хотели бы провести митинг, однако им отказали, предложив поселение Локбатан за пределами города.

За участие в несанкционированной акции власть пригрозила санкциями вплоть до уголовной ответственности.

По информации издания, задержания оппозиционеров в Баку начались еще 17 октября, большинство задержанных обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении полиции и арестовали на сроки от 10 до 30 суток.

Организаторы акции 19 октября требуют освобождения политзаключенных, создания условий для демократических выборов, отмены лимита на пользование электроэнергией и природным газом, возобновления выплаты детского пособия и решения карабахской проблемы.

Правозащитная организация Human Rights Watch раскритиковала власти Азербайджана за отказ оппозиции в проведении митинга.

Напомним, в пятницу, 18 октября, силовики в Испании задержали не менее 10 человек в ходе акции протеста в центре Барселоны.