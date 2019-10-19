У Азербайджані затримали десятки опозиціонерів за несанкціонований мітинг

В столиці Азербайджану Баку поліція затримала десятки опозиційних активістів перед запланованою на 19 жовтня акцією протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Серед затриманих, зокрема лідер опозиційної Партії народного фронту Азербайджану Алі Керімлі.

Поліція оточила центр Баку, було зачинено кілька станцій метро та відключено мобільний інтернет у центральній частині азербайджанської столиці.

Влада країни відмовилася узгодити акцію, призначену на 19 жовтня, тож протести вважаються несанкціонованими.

Опозиціонери запропонували мерії Баку три варіанти місць у місті, де вони хотіли б провести мітинг, однак їм відмовили, запропонувавши поселення Локбатан за межами міста.

За участь у несанкціонованій акції влада пригрозила санкціями аж до кримінальної відповідальності.

За інформацією видання, затримання опозиціонерів у Баку почалися ще 17 жовтня, більшість затриманих звинуватили в дрібному хуліганстві і непокорі поліції та заарештували на терміни від 10 до 30 діб.

Організатори акції 19 жовтня вимагають звільнення політв’язнів, створення умов для демократичних виборів, скасування ліміту на користування електроенергією і природним газом, відновлення виплати дитячої допомоги і вирішення карабахської проблеми.

Правозахисна організація Human Rights Watch розкритикувала владу Азербайджану за відмову опозиції в проведенні мітингу.

Нагадаємо, в п'ятницю, 18 жовтня, силовики в Іспанії затримали щонайменше 10 осіб під час акції протесту в центрі Барселони.