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В Азербайджані ввели військовий стан, але не у всій країні

Баку, Неділя 27 вересня 2020 16:59
В Азербайджані ввели військовий стан, але не у всій країні
Фото: військові Азербайджану (flickr.com/photos/utahnationalguard)
Автор: РБК-Україна

Уряд Азербайджану запровадив воєнний стан у ряді міст і районів країни. Питання про введення воєнного стану обговорювалося на екстреному засіданні Міллі Меджлісу.

Про це повідомляє APA.

За словами депутата Хікмета Бабаогли, рішення буде затверджено президентом Ільхамом Алієвим протягом 48 годин.

"Нарешті настав час для звільнення окупованих територій. Ми закликаємо населення відповідних міст і районів дотримуватися вимоги воєнного стану та комендантської години", - сказав він.

Комендантську годину буде оголошено в Баку, Гянджа, Гейгеле, Євлахе і ряді інших міст.

Нагадаємо, 27 вересня збройні сили Азербайджану перейшли в наступ уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Вірменія повідомляла про знищення кількох танків і авіації азербайджанської сторони.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що має намір вирішити проблему Нагірного Карабаху та він не на половинчасте вирішення конфлікту.

Крім того, глава Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян ввів на території невизнаної республіки воєнний стан. Також була оголошена загальна мобілізація для осіб старше 18 років. Військове становище також було введено у Вірменії.

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