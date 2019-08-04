В Баку при тушении пожара в ТЦ пострадали семь спасателей

В Азербайджане из-за отравления дымом во время тушения пожара госпитализировали семь сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Oxu.Az.

Сообщается, что возгорание произошло в торговом центре "Садарак" в Баку. По информации портала, пожар начался на складе парфюмерии, после чего огонь распространился на другие магазины и складские помещения.

В ходе тушения пожара пострадали семь спасателей в возрасте от 24 до 35 лет. Их доставили в Республиканский токсикологический центр. Сейчас сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание в ТЦ.

Напомним, ранее в пригороде азербайжанской столицы Баку произошел пожар в торговом центре, в результате которого пострадали по меньшей мере 6 человек. По предварительной информации, пожар возник в субботу, 18 мая в подвале трехэтажного торгового центра "Загульба Малл" в Хазарском районе в поселок Бузовна.

Ссылаясь на данные Минздрава Азербайджана местные СМИ пишут, что все пострадавшие были госпитализированы. У двух из них диагностировали отравление дымом.