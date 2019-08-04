В Баку при гасінні пожежі в ТЦ постраждали сім рятувальників

В Азербайджані через отруєння димом під час гасіння пожежі госпіталізували сім співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Oxu.Az.

Повідомляється, що займання сталося в торговому центрі "Садарак" в Баку. За інформацією порталу, пожежа почалася на складі парфумерії, після чого вогонь поширився на інші магазини та складські приміщення.

У ході гасіння пожежі постраждали сім рятувальників у віці від 24 до 35 років. Їх доставили в Республіканський токсикологічний центр. Зараз співробітники МНС продовжують гасити загоряння в ТЦ.

Нагадаємо, раніше в передмісті азербайжанской столиці Баку сталася пожежа в торговому центрі, в результаті якого постраждали щонайменше 6 осіб. За попередньою інформацією, пожежа виникла в суботу, 18 травня в підвалі триповерхового торгового центру "Загульба Малл" в Хозарському районі в селище Бузовна.

Посилаючись на дані Моз Азербайджану місцеві ЗМІ пишуть, що всі постраждалі були госпіталізовані. У двох з них діагностували отруєння димом.