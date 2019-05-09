В Азербайджане в результате взрыва и пожара на судне пострадали 14 человек

Иллюстрационное фото (из открытых источников)

Авария произошла на трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море

В Азербайджане на трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов", принадлежащем Каспийскому нефтяному флоту, произошел взрыв, в результате которого пострадали 14 человек. Об этом сообщили в итальянской компании Saipem, арендующей судно, передает РБК-Украина со ссылкой на азербайджанское агентство Trend.

Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести, трое из них - в тяжелом состоянии.

Согласно данным компании, взрыв произошел в Каспийском море 8 мая около 18:30.

Раненых с помощью корабля Citadel доставили на берег и направили в центральную больницу Баку.

На данный момент пожар на корабле потушен.

Руководитель пресс-службы Каспийского морского пароходства Мехман Мехтиев сообщил, что причиной ЧП стала авария на одном из устройств по установке трубопроводов, находящихся на корабле.

"Мы постоянно контактируем с кораблем. В настоящее время корабль арендуется компанией Saipem. На территории, где произошла авария, работают сотрудники компании", - рассказал Мехтиев.

Напомним, в конце марта, вблизи западного побережья Норвегии произошла авария круизного корабля Viking Sky компании Viking Ocean Cruises, на борту которого находились 1300 пассажиров.