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В Азербайджані в результаті вибуху і пожежі на судні постраждали 14 осіб

Новини » Надзвичайні події    09.05.2019 - 06:16
В Азербайджані в результаті вибуху і пожежі на судні постраждали 14 осіб
Ілюстраційне фото (з відкритих джерел)

Аварія сталася на трубоукладочному судні "Ісрафіл Гусейнов" у Каспійському морі

В Азербайджані на трубоукладочному судні "Ісрафіл Гусейнов", що належить Каспійському нафтовому флоту, стався вибух, у результаті якого постраждали 14 осіб. Про це повідомили в італійській компанії Saipem, яка орендує судно, передає РБК-Україна з посиланням на азербайджанське агентство Trend.

Постраждалі отримали опіки різного ступеня тяжкості, троє з них - у важкому стані.

Згідно з даними компанії, вибух стався в Каспійському морі 8 травня близько 18:30.

Поранених зf допомогою корабля Citadel доставили на берег і направили в центральну лікарню Баку.

Наразі пожежу на кораблі погашено.

Керівник прес-служби Каспійського морського пароплавства Мехман Мехтієв повідомив, що причиною НП стала аварія на одному з пристроїв зі встановлення трубопроводів, що розміщені на кораблі.

"Ми постійно контактуємо з кораблем. Наразі корабель орендується компанією Saipem. На території, де сталася аварія, працюють працівники компанії", - розповів Мехтієв.

Нагадаємо, наприкінці березня, поблизу західного узбережжя Норвегії сталася аварія круїзного корабля Viking Sky компанії Viking Ocean Cruises, на борту якого перебували 1300 пасажирів.

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Новини України судноАзербайджанКаспийское мореВибух
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