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В Азербайджані в результаті конфлікту в Карабасі постраждали 14 мирних жителів

Баку, Неділя 27 вересня 2020 15:42
В Азербайджані в результаті конфлікту в Карабасі постраждали 14 мирних жителів
Фото: військові (facebook nkrmil)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 27 вересня, в результаті конфлікту в Нагірному Карабасі в лікарню з різними травмами госпіталізовано 14 мирних жителів. Також за обстрілу було завдано шкоди об'єктам, господарствам і транспортним засобам.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури Азербайджану.

При цьому повідомляється, що інтенсивний ворожий обстріл призвів до тяжких втрат серед мирного населення.

В результаті інтенсивного обстрілу ряду сіл, прилеглих до Нагорного Карабаху, є загиблі та поранені серед цивільного населення, завдано значної шкоди житловим будинкам та цивільних об'єктів, знищені худобу і господарські споруди, а також транспортні засоби.

Крім того, в результаті обстрілу вірменськими збройними силами мирного населення в селі Джоджуг Марджанли Джебраільського району, де проживають жителі Цивільне, вийшла з ладу підстанція через що без світла залишилося поселення.

Нагадаємо, вранці 27 вересня на кордоні Азербайджану і Вірменії поновилися бойові дії. В результаті обстрілу постраждали люди, повідомлялося про загиблих.

Голова Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян ввів на території невизнаної республіки воєнний стан. Також була оголошена загальна мобілізація для осіб старше 18 років. Військове становище також було введено у Вірменії.

Крім того, Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що військові взяли під контроль сім поселень в Нагірному Карабасі.

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