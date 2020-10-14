ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Азербайджан заявил об освобождении еще ряда поселений в Карабахе

Баку, Среда 14 октября 2020 16:13
Азербайджан заявил об освобождении еще ряда поселений в Карабахе
Фото: Ильхам Алиев (facebook.com LiderIlhamAliyev)
Автор: Дмитрий Левицкий

Несмотря на договоренности о перемирии с Арменией, азербайджанские военные освободили 8 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Поселения освободили от армянской оккупации в двух районах.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на странице в Twitter.

По его словам, азербайджанская армия восстановила контроль над поселениями Гарадаглы, Хатунбулаг и Гараколлу в Физулинском районе, а также села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке и Тагасер в Ходжавендском районе.

"Да здравствует азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан", - подчеркнул Алиев.

Азербайджан заявил об освобождении еще ряда поселений в Карабахе

Напомним, недавно Армения сообщила о возвращении контроля над городом Гадрут в Нагорном Карабахе, которое ранее было освобождено военными Азербайджана.

Сегодня во время обращения к нации премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянским войскам пришлось отступить на двух направлениях в Нагорном Карабахе.

Как писало РБК-Украина, 10 октября в Нагорном Карабахе вступило в силу перемирие между Арменией и Азербайджаном. Договоренность о перемирии была достигнута во время переговоров глав МИД стран в Москве.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Ильхам АлиевАрменияАзербайджанНагорный Карабах
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь