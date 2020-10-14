ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Азербайджані під обстріл потрапила школа, є поранені

Тертерський район, Середа 14 жовтня 2020 21:29
У Азербайджані під обстріл потрапила школа, є поранені
Ілюстративне фото (twitter.com lentaruofficial)
Автор: Дмитро Левицький

Вранці 14 жовтня на подвір'я сільської загальноосвітньої школи на території Тертерського району Азербайджану прилетів артилерійський снаряд. Азербайджан звинувачує у причетності до цього вірменську армію.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура Азербайджану.

В результаті розриву снаряду різні поранення отримали щонайменше семеро людей, з них двоє місцевих посадовців.

Також прокуратурі відомо про випадок поранення журналіста AZTV, який працював у прифронтовій зоні. Журналіста поранили під час обстрілу автомобіля телекомпанії.

Нагадаємо, 10 жовтня сторони конфлікту досягли домовленостей про встановлення режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі. Однак попри домовленості, Азербайджан та Вірменія продовжують бойові дії.

Нещодавно вірменська сторона заявляла про загибель щонайменше 5 мирних жителів Нагірного Карабаху після початку перемир'я з Азербайджаном.

Водночас в Баку заявляли, що від початку конфлікту в Нагірному Карабасі загинули понад 40 мирних азербайджанців, а поранення отримали понад 205 цивільних.

Додамо, сьогодні Азербайджан заявив про відновлення контролю над вісьмома населеними пунктами у двох районах Нагірного Карабаху.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі обстрелАрменияАзербайджаншколаНагорный Карабах
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся