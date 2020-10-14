У Азербайджані під обстріл потрапила школа, є поранені

Ілюстративне фото (twitter.com lentaruofficial)

Вранці 14 жовтня на подвір'я сільської загальноосвітньої школи на території Тертерського району Азербайджану прилетів артилерійський снаряд. Азербайджан звинувачує у причетності до цього вірменську армію.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура Азербайджану.

В результаті розриву снаряду різні поранення отримали щонайменше семеро людей, з них двоє місцевих посадовців.

Також прокуратурі відомо про випадок поранення журналіста AZTV, який працював у прифронтовій зоні. Журналіста поранили під час обстрілу автомобіля телекомпанії.

Нагадаємо, 10 жовтня сторони конфлікту досягли домовленостей про встановлення режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі. Однак попри домовленості, Азербайджан та Вірменія продовжують бойові дії.

Нещодавно вірменська сторона заявляла про загибель щонайменше 5 мирних жителів Нагірного Карабаху після початку перемир'я з Азербайджаном.

Водночас в Баку заявляли, що від початку конфлікту в Нагірному Карабасі загинули понад 40 мирних азербайджанців, а поранення отримали понад 205 цивільних.

Додамо, сьогодні Азербайджан заявив про відновлення контролю над вісьмома населеними пунктами у двох районах Нагірного Карабаху.